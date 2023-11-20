В Новосибирске пенсионерка оказалась в СИЗО за поджог военкомата

В Новосибирске суд заключил пенсионерку в СИЗО после поджога военкомата. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда города.

Под стражей 74-летняя женщина пробудет два месяца, фигурантка уголовного дела будет находиться в изоляторе до 17 января. Пожилую россиянку подозревают в поджоге военкомата.

Инцидент произошел несколько дней назад. По версии правоохранителей, пенсионерка подошла к военному комиссариату и бросила в здание бутылку с зажигательной смесью.

Как ранее сообщалось, пожар удалось потушить силами Росгвардии. Вероятной причиной произошедшего стало то, что женщина переписала на аферистов свою квартиру и захотела вернуть ее назад. Ей заявили, что мошенники, которые забрали ее жилплощадь, якобы находятся в военкомате. Поджогом женщина попыталась отомстить.

Ранее под Калининградом неизвестная подожгла военкомат и сняла отчет для кураторов.