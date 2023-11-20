Россияне рассказали, чего им не хватает дома

Более половины россиян не совсем довольны обстановкой в месте, где они живут. Только 28% полностью нравятся условия их проживания, показал опрос ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины (70%) тех, кто снимает квартиру или частный дом, недовольны своими условиями проживания. Полностью некомфортно в собственном жилье (частном доме или квартире) себя ощущают 28% россиян.

Подавляющему большинству россиян (44%) для комфортной жизни не хватает мебели для оформления рабочего места дома. Еще 39% сложно жить без кондиционера. Четверть россиян чувствуют себя дискомфортно из-за нехватки систем хранения вещей и неполного набора бытовой техники. 13% важно купить дополнительные приборы для освещения, 10% — текстиль, 8% — декор для дома. Эти товары нужны россиянам для улучшения условий проживания (47%), создания красивой обстановки дома (15%) и уюта (13%).

54% россиян более года не могут докупить все необходимое для проживания. Треть опрошенных (33%) отвлекаются на спонтанные покупки, из-за чего бюджета на что-то нужное не хватает. Четверть (24%) считают, что с покупкой еще можно повременить. Каждый десятый (10%) очень критично относится к выбору товаров для дома, из-за чего процесс покупки затягивается.

Ожидаемый чек на все нужные товары у россиян достаточно высок. Так, 28% закладывают 105 тыс. рублей и более, еще 22% — от 65 до 75 тыс. рублей. Только 9% считают, что им хватит 5 тыс. рублей на все покупки.

Среди тех, кто закончил обустройство дома, четверть (25%) потратили до 5 тыс. рублей, 12% — от 5 до 15 тыс. рублей. Почти каждому пятому (18%) пришлось совершать масштабные покупки с чеком свыше 105 тыс. рублей. В список покупок входили посуда и столовые приборы (36%), текстиль для дома (27%), мебель для рабочего места и кухни (по 19%), мебель для спальни (18%) и бытовая техника (17%).

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