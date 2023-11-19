В Крыму и Сибири из-за непогоды без света остались свыше 260 тысяч человек

В Крыму и ряде регионов Сибири из-за неблагоприятной погоды без электричества остались более 260 тысяч человек, передает пресс-служба Минэнерго России.

«По состоянию на 16:00 (мск. — «Газета.Ru») количество отключенных потребителей суммарно составляет около 264 тыс. чел., ветер прекращается», — заявили в министерстве.

Там указали, что бригады приступили к аварийно-восстановительным работам и включению объектов электросетевого хозяйства.

Как отметили в ведомстве, массовые отключения произошли только в Крыму, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях. В Хакасии, Новосибирской и Иркутской областях также были отключения, но они не носили массового характера, добавили в пресс-службе.

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