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Самолет с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

МЧС: еще 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетели в Москву

Из Каира в Москву вылетел спецборт МЧС РФ со 117 эвакуированными накануне из Газы россиянами, сообщает министерство в Telegram-канале.

«Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пути их сопровождают психологи и медики российского министерства.

До этого сообщалось, что спецборт МЧС России привезет в Москву еще 117 россиян с семьями, эвакуированных из сектора Газа. До вылета врачи оценили их состояние.

По данным ведомства, на данный момент из зоны конфликта удалось эвакуировать более 550 человек. В ночь на 19 ноября 120 граждан и членов их семей прибыли на борту Ил-76 МЧС РФ в Москву. В министерстве подчеркнули, что это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира. Часть людей поселят в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие планируют направиться к родственникам.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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