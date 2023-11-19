Подросток-сирота из Мариуполя уехал из РФ на Украину

Подросток-сирота Богдан Ермохин, получивший российское гражданство, вернется на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В ночь на сегодня [19 ноября] сотрудники сопроводили Богдана из Москвы в Минск, где его встретили [двоюродная] сестра и представители Международного Комитета Красного Креста. Далее семье предстоит дорога на Украину», — написала Москалькова.

По словам омбудсмена, воссоединению родственников способствовала и украинская сторона: чтобы решить этот вопрос, к Москальковой обратился уполномоченный по правам человека на Украине. Сам Богдан, когда нашлась его двоюродная сестра, тоже попросил поддержки у Москальковой и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

До того, как покинуть РФ, Богдан Ермохин проживал в приемной семье в Подмосковье. Он также получил российское гражданство, после чего получил повестку в российский военкомат для уточнения персональных данных. Львова-Белова тогда уточнила, что ни о каком призыве в армию Богдана не может быть и речи, так как ему 17 лет.

Ранее в постпредстве РФ при ООН заявили о случаях отъема детей у украинских беженцев.