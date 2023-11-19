МЧС предупредило о шторме с ветром до 37 м/с в Ингушетии

В Ингушетии 19–20 ноября ожидается шторм с ветром до 37 м/с. Соответствующее сообщение распространило региональное управление МЧС.

«В период 12:00 — 14:00 и до конца суток 19 ноября, ночью и утром 20 ноября местами в горных районах Ингушетии ожидается сильный ветер южной четверти 35-37 м/с», — пишут спасатели.

Местных жителей просят не сжигать мусор и траву при уборке улиц и на участках, а также держаться подальше от неустойчивых конструкций и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям региона рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Недавно ураган прошелся сразу по нескольким сибирским регионам, включая Алтайский и Красноярский края, по республике Алтай и Хакасия, а также захватил Кемеровскую и Омскую области. По предварительным данным, было повреждено множество линий электроснабжения, из-за чего десятки тысяч абонентов остались без электричества.

Ранее в МГУ спрогнозировали «хороший снегопад» в Москве.