Непогода в Сибири оставила без света десятки тысяч абонентов

Десятки тысяч жителей Сибири лишились электроснабжения из-за ненастья и сильного ветра. Такой информацией поделился «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу электроэнергетической компании «Россети Сибирь».

Согласно данным компании, больше всех пострадали Алтайский и Красноярский края, республики Алтай и Хакасия, а также Кемеровская и Омская области.

«Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов», — отмечается в материале.

Как заявили в пресс-службе, зафиксировано большое количество повреждений электроснабжения, в частности обрыва проводов и падения опор. На данный момент аварийные службы работают над возобновлением подачи электричества в некоторые сибирские регионы.

Местных жителей попросили не подходить к деревьям и оборванным проводам, не вставать под крыши домов, по возможности оставаться дома, так как ненастная погода еще продолжается.

Незадолго до этого в Алтайском крае свыше 70 городов и деревень остались без света из-за урагана.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.