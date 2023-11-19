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В Березниках мужчина сильно избил ребенка в магазине и скрылся

В Пермском крае мужчина избил 11-летнего мальчика в магазине

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FotograFFF/Shutterstock

В Березниках школьник госпитализирован с травмами после нападения в магазине, его избил неизвестный мужчина. Об этом сообщила мать пострадавшего в группе «ЧП Березники» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в магазине «Магнит» по улице Свердлова в Березниках, на 11-летнего школьника по неизвестной причине набросился мужчина. Он сильно избил мальчика на глазах у многочисленных покупателей и скрылся с места происшествия на автомобиле «Лада Приора».

По словам матери пострадавшего, ребенок находится в больнице, о характере полученных сыном травм женщина не сообщила. Семья школьника просит откликнуться свидетелей произошедшего.

Ранее четверо россиян вымогали деньги у ребенка, угрожая ему гвоздодером.

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