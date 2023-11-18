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Мастер-класс чемпиона мира по самбо прошел в павильоне «Роснефти

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» прошел мастер-класс по самбо

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Павел Бедняков/РИА Новости

В павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» в субботу многократный чемпион России по боевому самбо Алексей Иванов провел мастер-класс по самообороне, сообщает пресс-служба компании.

Известный спортсмен показал всем желающим на татами основные приемы самообороны, а также провел тренировку для самых маленьких гостей выставки. Обучение основам самбо вызвало большой интерес у детей.

Кроме того, в рамках дней самбо прошла творческая встреча с режиссером художественного фильма «Легенда о самбо» Андреем Богатыревым. Фильм, в котором рассказывается о создании этого вида единоборств, вышел в прокат в российских кинотеатрах 16 ноября.

Тематические Дни самбо продлятся в павильоне «Роснефти» до 19 ноября.

Также в павильоне «Роснефти» проводятся тематические квизы, в рамках которых посетители могут выиграть перчатки с автографом Федора Емельяненко, билеты в кино или сертификаты на тренировку по самбо.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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