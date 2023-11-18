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Россиянку отправили под домашний арест по статье об оправдании терроризма

Суд оправил россиянку под домашний арест по статье об оправдании терроризма

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Хорошевский районный суд города Москвы избрал меру пресечения обвиняемой по статье об оправдании терроризма. Об этом говорится в сообщении Московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца — до 16 января 2024 года. Отмечается, что она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», речь идет о 18-летней первокурснице МГППУ. Следствие просило отправить ее в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за двух постов в личном Telegram-канале от октября 2022 года — после подрыва Крымского моста. Уточняется, что девушка признала вину и суд решил не заключать ее под стражу.

До этого адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что бойцу смешанных единоборств (MMA) Ильясу Якубову грозит реальный срок за оправдание терроризма.

Ранее на жителя Чечни возбудили уголовное дело за поддержку теракта во Франции.

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