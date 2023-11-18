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Главный Дед Мороз посетил выставку «Россия»

На выставке «Россия» отметили День рождения Деда Мороза

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Дед Мороз из Великого Устюга отпраздновал своей День Рождения на международной выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба выставки.

«Все гости нашей Выставки уже заметили, что Выставка начинает готовиться к любимому празднику России — Новому Году, и сегодня мы отмечаем день рождения Деда Мороза, который к нам приехал из Великого Устюга. Его мы празднуем большой компанией Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Дальше мы продолжим отмечать дни других Дедов Морозов», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.

Предновогоднее настроение создавало шествие оркестра Дедов Морозов, Снегурочек-барабанщиц и снеговиков, в сопровождении которых главный Дед Мороз России проследовал от Арки Главного входа на ВДНХ до Павильона № 1.

Также Дед Мороз рассказал, почему решил отмечать праздник именно на выставке «Россия».

«А где же еще его праздновать? Ведь здесь у нас — вся страна как на ладони! Обойти ее можно, но не за час, конечно, но дня за два — так точно. Поэтому здесь — все друзья мои, вот и будем праздновать здесь. Ну а вечером буду елочку зажигать уже у себя дома — в Устюге», — рассказал он.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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