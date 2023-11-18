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Под Амурском мужчина выжил после более чем 40 ножевых ранений

В Амурской области мужчина получил более 40 ножевых ранений и выжил

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Depositphotos

В Амурской области россиянина осудили после того, как он напал на мужчину с ножом и нанес ему многочисленные травмы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Петруши. По версии следствия, трое мужчин распивали спиртные напитки и в какой-то момент между двумя из них завязался конфликт, который перерос в драку.

Осужденный нанес пострадавшему более 40 ножевых ранений в разные части тела, после чего оттащил в заброшенное здание через дорогу.

После произошедшего третий мужчина обратился в полицию. На место оперативно прибыли и медики, которые оказали пострадавшему необходимую помощь.

Злоумышленника задержали. Суд приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Москве подросток упал с 12-го этажа и выжил.

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