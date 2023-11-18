Под Екатеринбургом разыскивают поджигателей релейного шкафа на ж/д станции

В Свердловской области зафиксировали поджог релейного шкафа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на станции Кедровка, расположенной в 23 километрах от Екатеринбурга. Машинист электрички заметил сгоревшее оборудование и вызвал правоохранителей. Позже выяснилось, что шкаф полностью выгорел.

«На месте были найдены следы от обуви и крышка от пластиковой бутылки», — сообщается в публикации.

Произошедшее не повлияло на график движения поездов. На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее гражданина Молдавии задержали за крупный поджог трех релейных шкафов в Подмосковье. Мужчина признался в совершенном и заявил, что весь процесс снимал на видео, после чего отправлял украинским кураторам.

Ранее в Томске поймали десятиклассника, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции.