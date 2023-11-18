В Индии нашли мертвыми двух россиян

Тела двух российских граждан обнаружили в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. Об этом сообщает The Times of India.

Отмечается, что полиция нашла 37-летнего Максима Белецкого и 21-летнюю Анну Ранцеву в бассейне с горячими источниками в Тегри. Оба были обнаженными. Рядом с бассейном лежали мобильные телефоны и паспорта обоих, а также две записки, в которых была просьба отправить вещи туристов через российское посольство их семьям.

Изначально местная полиция считала, что могло произойти двойное убийство. Однако найденные записки могут указывать на то, что мужчина и молодая девушка совершили суицид, возможно, это была передозировка наркотиками.

Посольство России информировано о произошедшем.

В конце мая в Таиланде нашли мертвым российского туриста, который упал с балкона.

Спустя месяц двое граждан России погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в таиландском городе Паттайя.

Ранее российский турист утонул в море на Пхукете на глазах у жены.