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В Иркутске пять человек пострадали в аварии с участием грузовика

В Иркутске двое маленьких детей попали в больницу после ДТП с грузовиком

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В Иркутске грузовик врезался в автобус. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел на улице Генерала Доватора. Грузовик ехал по улице, водитель решил повернуть направо и столкнулся с автобусом.

«В результате ДТП находившимся в салоне автобуса детям в возрасте трех и пяти лет, а также троим взрослых понадобилась медицинская помощь», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи организовали проверку. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Ранее в Северной Осетии автомобиль протаранил остановку общественного транспорта.

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