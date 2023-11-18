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Спасатели МЧС спасли в Хабаровском крае травмированную лошадь

Спасатели МЧС спасли в Хабаровском крае замерзшую лошадь и жеребенка

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Хабаровском крае огнеборцы МЧС России спасли травмированную лошадь. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в МЧС обратилась местная жительница. Инцидент произошел близ села Матвеека. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в снегу лежит травмированное животное и не двигается. Сколько времени лошадь так пролежала, неизвестно.

Сотрудники Амурского спасательного центра укрыли пледами замерзшее животное, с помощью веревок подняли и передали его ветеринарному врачу.

Все то время, пока спасатели пытались вытащить кобылу, жеребенок переживал за маму и не отходил от нее.

На этой неделе в Чердаклинском районе Ульяновской области охотники помогли провалившейся в силосную яму косуле.

До этого в Дагестане спасли медвежонка, которого хотели использовать в фотобизнесе, а после — продать в ресторан. Животное перевели в волгоградский зооцентр «Дино».

Ранее на Камчатке помогли медвежонку, который залез на дерево и боялся слезать.

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