В Югре подростки избили школьника из-за сдачи

12-летнего мальчика из Пыть-Яха избили до сотрясения мозга и провалов в памяти из-за сдачи с покупки хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел возле продуктового магазина «Романтик», 12-летний мальчик пошел за хлебом и возвращался домой с покупками, когда во дворе дома к нему подошли трое неизвестных.

Подростки потребовали у ребенка деньги и сильно избили его. Пострадавший госпитализирован с гематомами и сотрясением мозга, вспомнить нападавших он не может.

По факту получения травм несовершеннолетним проверку проводит прокуратура ХМАО, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге двое мужчин напали на подростков и избили их во дворе школы.