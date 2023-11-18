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В Югре подростки избили школьника из-за сдачи

В ХМАО группа подростков жестоко избила школьника из-за сдачи

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Shutterstock

12-летнего мальчика из Пыть-Яха избили до сотрясения мозга и провалов в памяти из-за сдачи с покупки хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел возле продуктового магазина «Романтик», 12-летний мальчик пошел за хлебом и возвращался домой с покупками, когда во дворе дома к нему подошли трое неизвестных.

Подростки потребовали у ребенка деньги и сильно избили его. Пострадавший госпитализирован с гематомами и сотрясением мозга, вспомнить нападавших он не может.

По факту получения травм несовершеннолетним проверку проводит прокуратура ХМАО, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге двое мужчин напали на подростков и избили их во дворе школы.

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