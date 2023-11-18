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В больнице рассказали о состоянии пилотов потерпевшего крушение на Чукотке Ан-2

Состояние пилотов аварийного Ан-2 на Чукотке оценили как удовлетворительное

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Shutterstock

Заместитель главврача Чукотской окружной больницы Эмилия Рамазанова рассказала на видео о состоянии капитана и пилота самолета Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке на прошлой неделе. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале медицинского учреждения.

По словам Рамазановой, в настоящее время врачи оценивают состояние этих пациентов как удовлетворительное. Летчики продолжают лечение в травматологическом отделении, заявила она.

Врач анестезиолог-реаниматолог окружной больницы Олег Беспрозванных на этом видео уточнил, что капитан Ан-2 был в тяжелом состоянии за счет открытых переломов ног, кровопотери и переохлаждения.

10 ноября самолет Ан-2, на борту которого было два члена экипажа и пассажир, перестал выходить на связь.

Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки.

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолет был найден. Все трое находившихся на борту получили травмы.

В компании «Артель старателей «Полярная» позже заявили, что членов экипажа и пассажира Ан-2 возвращают в артель.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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