В больнице рассказали о состоянии пилотов потерпевшего крушение на Чукотке Ан-2

Заместитель главврача Чукотской окружной больницы Эмилия Рамазанова рассказала на видео о состоянии капитана и пилота самолета Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке на прошлой неделе. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале медицинского учреждения.
По словам Рамазановой, в настоящее время врачи оценивают состояние этих пациентов как удовлетворительное. Летчики продолжают лечение в травматологическом отделении, заявила она.
Врач анестезиолог-реаниматолог окружной больницы Олег Беспрозванных на этом видео уточнил, что капитан Ан-2 был в тяжелом состоянии за счет открытых переломов ног, кровопотери и переохлаждения.
10 ноября самолет Ан-2, на борту которого было два члена экипажа и пассажир, перестал выходить на связь.
Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки.
Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолет был найден. Все трое находившихся на борту получили травмы.
В компании «Артель старателей «Полярная» позже заявили, что членов экипажа и пассажира Ан-2 возвращают в артель.
Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.