Школьники и студенты Московской области совершили более 6,5 млн поездок по карте «Стрелка»

С 1 сентября школьники и студенты Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 6,5 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«С начала учебного года самым востребованным маршрутом у школьников и студентов по карте «Стрелка» учащегося стал № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» с показателем в более чем 73,8 тыс. поездок. Следующими по популярности оказались маршруты № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск» и № 2 «Вокзал – Ларино», на них школьники и студенты проехали свыше 56,9 тыс. и 50,9 тыс. раз соответственно. А по карте «Стрелка» учащегося сельской местности популярными стали маршруты № 21 »Руза – Колюбакино», № 5 «Фабрика – Вокзал» и № 8 «Автостанция – пр. Борзова – Керва» с показателями в 3,6 тыс. поездок, 3,2 тыс. поездок и 2,8 тыс. поездок», — говорится в сообщении.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

Для школьников и студентов Московской области реализована возможность оплачивать проезд банковскими картами, при этом пользуясь привычными скидками ученической карты «Стрелка».