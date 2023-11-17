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В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»

Сбер и Белгородская область договорились о создании школы программирования

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Пресс-служба Сбера

В Белгороде будет создан кампус «Школы 21» от Сбера, где будут готовить высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые помогут развивать экономику региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В планах — подготовка программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior-, middle- и senior-разработчиков.

Также достигнута договоренность о внедрении цифровых технологий, платформенных решений и других современных методов обучения на территории Белгородской области, а также обмене лучшими практиками и экспертизой в сфере подготовки ИТ-кадров.

По словам Германа Грефа, у Сбера сложились партнерские отношения с руководством Белгородской области.

«Территория сегодня находится на передовых рубежах, а ее жители проявляют стойкость и мужество. И я рад, что именно здесь мы в очень короткие сроки реализуем такой важный проект. Подписанное соглашение создаст условия для подготовки в области высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ, что важно и с точки зрения диверсификации бизнеса и в целом позитивно скажется на развитии и цифровизации региона», — заявил президент компании.

Он подчеркнул, что ИТ-профессионалы в наше время необходимы предприятиям всех отраслей экономики, без них невозможно устойчивое развитие любого региона России и страны в целом.

«И сейчас мы наращиваем планы и делаем вещи, которые будут определять наше будущее в ближайшие 10-20 лет. Я благодарю коллег и партнеров за участие в нашем общем проекте. Уверен совместно мы достигнем больших результатов», — добавил Греф.

Вячеслав Гладков в свою очередь поблагодарил Сбер за помощь. Он назвал оперативную обстановку в регионе «достаточно сложной», но при этом отметил, что перед руководством области стоит задача «не терять темпы развития региона».

«Вопросы развития IТ-образования, как и для любого региона, имеют очень большое значение. Я очень рад, что в экономике региона много компаний, у которых есть в штате 200-300 программистов», — добавил губернатор.

Он выразил надежду на то, что в начале следующего года в регионе появится ИТ-школа, в которую придут учиться жители области и соседних субъектов.

В Сбере уточнили, что в настоящий момент в 6 кампусах «Школы 21» в России учится более 4,1 тыс. человек из 70 регионов. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах России.

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