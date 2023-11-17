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«Затоплены все подвалы»: в Астрахани после ЧП в доме пожаловались на канализацию

Член штаба ОНФ Никитина: на ремонт канализации в Астрахани нужно 40 млрд рублей

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МЧС России

Астраханской области необходимо 40 млрд рублей на ремонт канализационных сетей, заявила член штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина. По ее словам, из-за старой канализации в регионе часто проваливаются дороги, затоплены подвалы домов. Эта проблема остается одной из версий обрушений части жилого дома в Астрахани, подчеркнула она в беседе с НСН.

На данный момент обрушение объяснили перепланировкой одной из квартир и сносом несущей стены. Однако в этом вопросе еще предстоит разобраться, заявила Никитина.

«Должна быть проведена экспертиза, потому что мнения разделились. Не знаю, как так быстро снос одной из стен мог повлиять на весь дом. Мы общались с жителями, они говорят, что у них у всех затоплены подвалы, весь микрорайон. Поэтому одна из версий – это именно затопление подвалов в домах», – сказала она.

Канализация в городе не ремонтировалась 70 лет, из-за чего часто проваливаются дороги, а люди боятся ездить на машинах, добавила общественница.

«У нас даже есть деревянные трубы! Мы тратим деньги на дороги, но не на инфраструктуру. Сейчас нам надо всю Астрахань перерыть, это все очень страшно. Наш город плывет, плывет в канализации. Мы все хотим это остановить», – сказала Никитина.

Напомним, вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Причиной назвали перепланировку в одной из квартир. Эвакуировали из здания более 200 человек, есть пострадавшие, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Архитекторы после случившегося заявили, что в пятиэтажках все стены несущие и их нельзя трогать, и предостерегли россиян от перепланировок.

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