Врач перечислил основные признаки появления проблем с печенью

Пожелтение кожи является одним из признаков появления проблем с печенью. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач напомнил, что данный орган выводит токсины, производит желчь и участвует в синтезе белков, которые отвечают за свертываемость крови.

«Если у человека проблемы с печенью, он начинает в прямом смысле желтеть, становится такого канареечного желто-зеленого цвета. Это происходит, если нарушается производство и выделение билирубина, который является основным желчным пигментом в составе желчи», — сказал Хухрев.

Кроме того, при серьезном поражении печени может расти живот. Это обусловлено увеличением самого органа, а также накоплением жидкости в брюшной полости. Еще одним признаком проблем с печенью может быть появление синяков на теле, добавил Хухрев.

Исследование, представленное на заседании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), до этого показало, что экспериментальный препарат Ретатрутид помог похудеть пациентам с ожирением и сократил количество жира в печени.

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