Экс-глава Госпогранслужбы Украины объявлен в розыск в РФ

Бывший председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин объявлен в розыск по уголовной статье в России. Об этом говорится в базе розыска Министерства внутренних дел РФ.

При этом не уточняется, по какой именно статье он разыскивается.

Также Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывших украинских чиновников — исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу. По информации базы данных розыска МВД РФ, Пашинский и Дешица разыскиваются по статье Уголовного кодекса. По какой именно — не уточняется.

До этого стало известно, что МВД России объявило в розыск экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Андрея Парубия. Украинский политик разыскивается по статье УК РФ, но, по какой именно, в базе данных МВД не уточняется.

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