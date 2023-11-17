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В Госдуме объяснили необходимость закона о запрете смартфонов на уроках в школах

Депутат Смолин: смартфоны отвлекают школьников во время уроков

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Большинство учителей поддержали запрет на использование детьми смартфонов во время уроков, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Это объясняется тем, что школьники на уроках постоянно отвлекаются. В то же время полностью запретить использование телефонов в школах нельзя, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Дело в том, что довольно часто ребята отвлекаются от материала урока на мобильные телефоны, — пояснил депутат. — Вместе с тем напомню, что законопроект предполагает возможность использования мобильных телефонов тогда, когда это нужно в учебном процессе».

Педагоги могут по-разному подходить к выполнению этого правила. Так, если класс дисциплинированный, то достаточно будет попросить детей отключить телефоны, в других случаях их перед уроком придется собрать и положить в определенное место. После урока дети смогут забрать смартфон обратно.

Ввести полный запрет на использование гаджетов в школах не получится, подчеркнул Смолин. Он привел в пример Францию, где при аналогичном запрете для учебного процесса ребятам раздали ноутбуки.

«Поэтому, когда нужно работать с информационными технологиями на уроках, там есть на чем работать. У нас — далеко не всегда», — пояснил депутат.

Напомним, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Во втором чтении документ депутаты могут рассмотреть в начале декабря.

Накануне также сообщалось о призыве оснастить камерами видеонаблюдения все учебные классы в школах.

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