Россияне выступили за продление новогодних каникул

Более половины россиян (60%) поддержали десятидневные новогодние каникулы. Об этом сообщили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели опрос.

В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 372 населенных пунктов.

Шесть из десяти опрошенных заявили, что поддерживают длинные каникулы, потому что им нужно больше времени отдохнуть от работы и провести время с семьей. Об этой проблеме больше высказались женщины: 66% против 55% мужчин.

Чаще всего за длинные нерабочие дни выступили молодые люди до 34 лет — 69%. Однако были и те, кто оказался против десятидневных каникул — 15% респондентов.

До этого старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева предупредила, что в предпраздничные, в частности, новогодние дни киберпреступники начинают активнее обманывать россиян, которые в предновогодней суете торопятся принимать решения и теряют бдительность.

По ее словам, в такое время люди реже замечают угрозу кибератаки, и злоумышленники ищут возможность взломать учетную запись сотрудников, войти в их «учетку», в том числе — с помощью завлечения пользователей различными акциями и скидками магазинов.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь.