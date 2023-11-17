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Врач назвал факторы, провоцирующие рак желудка

Диетолог Разаренова: у многих людей есть бактерия, способная вызвать рак желудка

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Диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова заявила, что серьезные заболевания желудка, в том числе и онкологические, может вызвать бактерия Helicobacter pylori, которая передаётся контактным путем. Об этом сообщит «Регнум».

По ее словам, данная бактерия является одной из самых распространенных причин развития рака желудка. К данному последствию может привести ситуация, когда человек при наличии бактерии не проводит терапию.

Диетолог порекомендовала пройти обследование на выявление Helicobacter pylori. Особенно это нужно сделать тем, кто часто испытывает боли в животе, неприятную тяжесть после приема пищи, тошноту или изжогу.

До этого онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина заявила, что курение табака является главной причиной развития рака легкого. Кроме того, по ее словам, никотиновая зависимость провоцирует сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Она добавила, что если человек бросил курить, то риск развития рака начинает снижаться уже через несколько лет.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.

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