Украинский беженец рассказал о тяжелой жизни в Канаде

Украинский беженец Алексей Мартыненко заявил, что жизнь в Канаде оказалась для него слишком тяжелой. О своем желании покинуть королевство мужчина рассказал в интервью с журналистом агентства Bloomberg Джейкобом Лоринцем.

Мартыненко пояснил, что после эскалации конфликта переехал из Киева в Стокгольм. Однако через некоторое время закончился срок действия его визы, и ему пришлось уехать из Швеции.

Именно тогда украинский гражданин попал в Канаду. Но, по словам журналиста Bloomberg, привыкнуть к жизни на другом континенте Мартыненко так и не смог. Для него адаптация к новым условиям существования стала «непростой задачей», подчеркнул Лоринц.

Как указано в материале, в настоящее время украинский беженец работает поваром. Мужчина вынужден трудиться семь дней в неделю, чтобы обеспечить себя необходимыми средствами.

«Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело», — отметил Мартыненко.

Он добавил, что аренда комнаты в Торонто обходится ему в $730 в месяц. При этом беженец делит кухню и ванную еще с четырьмя жильцами.

На проезд в общественном транспорте мужчина тратит $110, а услуги мобильного оператора обходятся ему в $73. Кроме того, достаточно большую часть своей заработной платы мужчина тратит на питание.

Мартыненко уточнил, что все оставшиеся деньги отправляет родственникам на Украину. По словам украинского гражданина, сейчас он думает о возращении в Стокгольм, где расходы на жизнь были не такими большими и у него была возможность откладывать средства на личные нужды.

Ранее в Канаде раскрыли число прибывших в страну украинских беженцев.