По делу Merlion задержаны нескольких сотрудников ФСБ

По данным РБК, несколько сотрудников одного из управлений ФСБ были задержаны в связи с делом, связанным с компанией Merlion. Эти сотрудники, которые курировали деятельность правоохранительных органов, обвиняются в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании за завершение следствия.

Задержание произошло на прошлой неделе вместе с бывшим начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем Андреем Жерютиным и начальником Хорошевского следственного отдела Рустамом Юсуповым.

Басманный суд арестовал задержанных сотрудников Следственного комитета по обвинению в организации преступного сообщества и получении взяток в особо крупном размере. Также сообщается, что сын бывшего главы ФМС генерала Константина Ромодановского Сергей и Рустам Юсупов были задержаны при оперативной поддержке ФСБ.

В рамках этого дела также расследуется участие следователя Следственного управления по Северо-Западному округу Главного следственного управления СКР по Москве Алексея Неснова, который ранее работал под началом Ромодановского. Он расследовал дело о «покушении» на бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Неснов объявлен в международный розыск и арестован Басманным судом.

В октябре 2020 года трое совладельцев компании Merlion— Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин — были задержаны по обвинению в организации покушения на Симоненко.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала борцов с коррупцией за аферу на 15 миллионов рублей.

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