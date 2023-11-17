Сотрудницы британского Минобороны пожаловались на домогательства

60 высокопоставленных сотрудниц Министерства обороны Великобритании пожаловались на домогательства со стороны коллег-мужчин. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации подчеркивается, что сотрудницы ведомства написали обращение на имя руководителя ведомства Дэвида Уильямса, в котором утверждают, что их повседневную профессиональную жизнь осложняет поведение, которое в общественной жизни считалось бы токсичным и неуместным, но к которому относятся терпимо в Минобороны.

Женщины утверждают, что подверглись уничижительным высказываниям и сталкиваются с сексуальными домогательствами.

В ведомстве отметили, что глубоко обеспокоены поступившими жалобами и пообещали, что по данному факту будут приняты меры.

До этого в Великобритании молодая преподавательница подружилась со школьницей и занималась с ней сексом в своей машине.

Суд установил, что она занималась сексом с ученицей в своей машине и в домах своих подруг. Также она неоднократно прикасалась к девочке-подростку и целовала ее.

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