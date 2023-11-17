В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги сработали в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса, разработанного украинским министерством цифровой трансформации для оповещения граждан о возможной опасности.

По информации ресурса, особый режим действует на территории Днепропетровской и Харьковской областей. Кроме того, власти объявили воздушную тревогу в Николаевской области.

Другие подробности о ситуации в указанных регионах пока не уточняются.

В ночь на 16 ноября на территории Харьковской области Украины произошли как минимум семь взрывов. Как рассказал начальник регионального гарнизона Сергей Мельник, взрывы происходили с интервалами всего в несколько минут.

Позже украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Хмельницкой области. По информации журналистов, взрыв произошел на территории города Староконстантинова.

В публикации отмечалось, что на востоке данного населенного пункта расположен военный аэродром. Однако представители местных властей не делали никаких официальных заявлений по поводу ситуации в городе.

Утром 17 ноября сирены воздушной тревоги сработали в Киеве и трех областях страны. О возможной опасности предупредили жителей Киевской, Сумской и Черниговской областей.

Ранее украинские власти заявили о повреждении порта, расположенного в подконтрольной им части Херсонской области.