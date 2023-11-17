Инфекционист рассказал об осложнениях при коклюше

Коклюш называют «стодневным кашлем», потому что может потребоваться много времени, чтобы избавиться от этой инфекции. О том, в чем опасность коклюша, «Газете.Ru» рассказад Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь.

«Коклюш — респираторное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, не острозаразное, т.е. это не ветрянка, не грипп и не ковид. Чтобы заразиться коклюшем, нужен близкий и продолжительный контакт. Тем не менее, коклюш может проявляться в том числе эпидемическими вспышками и, как правило, это связано с контактами и заносом инфекции в тесные коллективы — детские сады, школы, интернаты, воинские части и др. У коклюша очень длительный инкубационный период и начало заболевания: 7-20 дней, на фоне нормальной температуры и самочувствия у человека начинается простой кашель, он длится чуть больше недели, затем становится приступообразным», — объяснил эксперт.

По словам врача, у возбудителя коклюша есть токсин, который вызывает частый кашель, он сопровождается задержкой дыхания, спазматическим вдохом, иногда рвотой после кашля.

«Вот это как раз и есть «визитная карточка» коклюша, такой кашель появляется у пациентов спустя полторы недели от начала заболевания, а антибиотиками человека нужно активно лечить с первых дней, но когда сначала у человека возникает обычный кашель без температуры при нормальном самочувствии, то врач антибиотики не назначает, а дальше в них нет смысла. В это время остается только давать пациенту препараты, уменьшающие кашель. Другого лечения, к сожалению, нет», — добавил Поздняков.

Опасность коклюша в том, что при длительном приступообразном кашле возникают приступы апноэ (задержка дыхания), они могут длиться десятки секунд.

«Любая такая рефлекторная спазматическая задержка дыхания — это гипоксия, прежде всего, головного мозга. У новорожденных, к сожалению, в силу незрелости головных структур, периоды апноэ могут возникать регулярно, именно это является основной опасностью данного заболевания: апноэ, гипоксия и нарушения сознания вплоть до комы. Вторая неприятная ситуация — это возникновение пневмонии. Чаще это коклюшная пневмония, либо осложнения, вызванные бактериальной инфекцией, что тоже может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу. Поэтому коклюш — это заболевание, которое опасно для детей раннего возраста. В возрасте до года его нужно лечить стационарно, для других категорий пациентов коклюш может лечиться и амбулаторно», — резюмировал он.

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