Судимый петербуржец избил свою 85-летнюю мать до критического состояния

В Санкт-Петербурге 85-летнюю женщину госпитализировали в критическом состоянии после нападения сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

14 ноября мужчина поссорился со своей матерью-пенсионеркой, поднял на нее руку и жестоко избил руками и ногами. На шум из их квартиры отреагировал сосед, он же вызвал туда полицию.

Правоохранители задержали агрессора на месте преступления и возбудили уголовное дело. Как уточняется, фигуранта уже судили за покушение на жизнь человека и приговорили к семи годам лишения свободы.

Пострадавшую доставили ночью в больницу в тяжелом состоянии. По информации источника, у нее выявили множественные переломы, ушибы и гематомы.

Ранее сын избил мать и попытался выбросить ее из окна.