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Квартира обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пуста

Губернатор Бабушкин: одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани была пуста

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в Telegram-канале, что одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой.

«Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба, 56-я квартира была пустой», — сказано в сообщении губернатора.

Бабушкин также указал, что с 8 утра 17 ноября в администрации Ленинского района начнется прием жителей дома.

До этого депутат думы Астраханской области, экс-депутат Госдумы Олег Шеин рассказал изданию URA.RU, что в пятиэтажном доме в Астрахани, где 16 ноября произошло обрушение двух подъездов, 15 лет назад отваливалась стена. Он уточнил, что после первого обрушения жильцов выселяли из дома, однако после укрепления стены заселили обратно.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

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