Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителям обрушившегося дома в Астрахани вне очереди восстановят документы

В Астрахани жителям обрушившегося дома вне очереди восстановят документы

Жителям частично обрушившегося дома в Астрахани, которые утратили свои документы, будет оказана помощь в кратчайшие сроки и вне очереди. Об этом в Telegram сообщает УМВД России по Астраханской области.

Как заявили в ведомстве, для граждан, утративших документы в результате ЧП, организована работа прямых линий.

«Всем обратившимся нуждающимся в кратчайшие сроки и вне очереди будут оказаны государственные услуги по линии госавтоинспекции и миграционной службы полиции», — сказано в сообщении.

Начальник УМВД по региону Игорь Ромашкин провел на месте ЧП заседание оперативного штаба сил и средств органов внутренних дел, задействованных в обеспечении спасательно-поисковых работ. По его словам, «каждый нуждающийся в нашей помощи должен быть документирован в минимально возможные сроки».

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города. Перед происшествием местные жители заметили трещину.

Спасатели начали разбирать завалы. На данный момент власти региона исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий