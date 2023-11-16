Жителям обрушившегося дома в Астрахани вне очереди восстановят документы

Жителям частично обрушившегося дома в Астрахани, которые утратили свои документы, будет оказана помощь в кратчайшие сроки и вне очереди. Об этом в Telegram сообщает УМВД России по Астраханской области.

Как заявили в ведомстве, для граждан, утративших документы в результате ЧП, организована работа прямых линий.

«Всем обратившимся нуждающимся в кратчайшие сроки и вне очереди будут оказаны государственные услуги по линии госавтоинспекции и миграционной службы полиции», — сказано в сообщении.

Начальник УМВД по региону Игорь Ромашкин провел на месте ЧП заседание оперативного штаба сил и средств органов внутренних дел, задействованных в обеспечении спасательно-поисковых работ. По его словам, «каждый нуждающийся в нашей помощи должен быть документирован в минимально возможные сроки».

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города. Перед происшествием местные жители заметили трещину.

Спасатели начали разбирать завалы. На данный момент власти региона исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.