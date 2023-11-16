На форуме в Ленобласти обсудили меры комплексного сопровождения граждан с инвалидностью

Инновационную модель Мультицентра социальной и трудовой интеграции по комплексному сопровождению граждан с инвалидностью и ОВЗ обсудили на всероссийской научно-практической конференции в Ленинградском областном институте развития образования (ЛОИРО). Об этом сообщается на сайте правительства Ленинградской области. В мероприятии приняли участие эксперты более чем из 20 регионов страны.

Директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко рассказала, что модель включает в себя массу сервисов, удовлетворяющих, как базовые, так и общепризнанные потребности граждан с инвалидностью и стойкими нарушениями здоровья.

«В логике пирамиды Маслоу мы выстроили человекоцентричную модель с предложениями по основным видам услуг, определяющих качество жизни каждого человека», — объяснила она.

В свою очередь, ректор ЛОИРО Ольга Ковальчук отметила, что мультицентр это не просто учреждение, а целая уникальная площадка, универсальная жилая среда, а также универсальные возможности для трудоустройства и адаптации.

По ее словам, площадка стала флагманом для поддержки и развития, в том числе, участников СВО. Она предоставила возможности новой социальной интеграции этих людей в жизнь.

Как уточняется на сайте правительства Ленинградской области, модель мультицентра активно тиражируется. На момент Башкирия, Якутия, Красноярский край и Чечня ведут активную работу по внедрению различных составляющих модели, адаптируя ее в свои ресурсы. При этом планируется, что в ближайшее время к ним присоединятся еще 5 регионов, взаимодействие с которыми сейчас находится в работе.