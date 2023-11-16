Миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл билеты на «Щелкунчика» и поездку в Москву

Миллионного гостя приняли на международной выставке-форуме «Россия». Им стала Светлана Сулейманова из Пензы. В павильоне «Умные финансы» ей вручили призы, сообщает пресс-служба форума.

Отмечается, что дирекция выставки достижений «Россия», Министерство культуры РФ и Банк России поздравили миллионного посетителя и подарили ей три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей. Кроме того, гостю оплатят проезд в Москву и обратно до Пензы.

«Нас остановили с вопросом: «Как вы относитесь к сюрпризам и чудесам?». Такого я представить себе не могла, я даже не ожидала. Чудо — оно такое. В него не верят, а оно пришло. Попасть в Большой театр была моя мечта — тем более, что завтра прилетает сюда моя подруга — и как раз идет в Большой», — рассказала Сулейманова.

Напомним, пятисоттысячным посетителем выставки «Россия» стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Он выиграл путевку для всей семьи в Санкт-Петербург. Приз — сертификат на поездку — победителям вручила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.

До этого стало известно, что на выставке «Россия» прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный. Церемония прошла в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Кольца молодоженам вынес человек в скафандре.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка продлится до 12 апреля. Ежедневно для посетителей работают уникальные культурно-развлекательные мероприятия и насыщенная деловая программа, концерты, образовательные проекты, торжественные открытия новых павильонов и презентации.