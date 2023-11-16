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Депутат Госдумы проедется по «наливайкам» после рекомендации Володина

Депутат Арефьев пообещал провести рейд по «наливайкам» в регионах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что во время региональной недели отправится в новый рейд по «наливайкам». С таким призывом к депутатам выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Я уже завтра уезжаю в Астраханскую область, будем проводить (рейд – «Газета.Ru»), опрашивать, потому писем достаточно много приходит от людей, которых беспокоят эти «наливайки». Мы уже такой рейд провели. Я посмотрел и опросил граждан, мешают ли им эти «наливайки». В некоторых регионах говорят, что не мешают, но скорее всего потому, что этих наливаек рядом нет. В спальных районах практически нет этих «наливаек», а в центре города их очень много. Когда они расположены в жилых домах, это приобретает масштабы катастрофы. Там покупают, пьют во дворах, на детских площадках. Несмотря на то, что вход в «наливайку» со стороны улицы, они мешают людям отдыхать. Проблема эта существует, она нами уже изучена. Не знаю, как к этому отнесется парламентское большинство в Думе, но ограничить продажу или работу этих «наливаек» надо, потому что они наносят довольно много беспокойства жителям домов», — сказал он.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что знает о «наливайках» в своем округе, вызывающих вопросы. Депутат обещала подумать над предложением Володина, но отметила, что у нее большая программа для региональной недели.

«Пока мы знаем все те точки, которые вызывают вопрос. У меня на территории округа их не так много, муниципальные депутаты все держат под контролем. Надо ли мне явиться туда лично – это вопрос обсуждаемый, но подумаем. Если Вячеслав Викторович сказал, будем думать над этим вопросом. А так, у меня госпиталь, прием, лифтовой съезд, в общем, большая программа», — сказала она.

16 ноября депутат Султан Хамзаев сообщил, что Вячеслав Володин рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами провести рейды по «наливайкам» в региональную неделю. Володин заявил в ходе пленарного заседания, что «наливайки» являются проблемой, которая «проросла» во все микрорайоны и жилые дома. Он призвал сделать так, чтобы «наливаек» не было.

Ранее в Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива.

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