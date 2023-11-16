В МЧС сообщили о 12 россиянах, пересекших пункт пропуска «Рафах»

В МЧС России заявили, что в четверг пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Об этом сообщается в Telegram-канал ведомства.

«Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей», — сказано в сообщении МЧС.

До этого пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что специалисты ФЦМК осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, их состояние удовлетворительное.

До этого третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При этом в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян численностью в 98 человек прибыла в Москву.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.

Ранее сектор Газа покинули еще 88 россиян.