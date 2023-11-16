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Россиянин вместе с сообщником похитил жену и изнасиловал ее в заброшенном доме

В Сибири мужчина похитил изнасиловал свою жену в заброшенном доме

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Depositphotos

Мужчина похитил и изнасиловал свою супругу, съехавшую от него к родителям. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

22 августа 27-летний житель Емельяновского района остановил свою 25-летнюю жену и мать троих детей на автовокзале в селе Шалинское Манского района. Вместе со своим 49-летним знакомым он усадил женщину в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Как отмечается, на тот момент супруги еще находились в официальном браке, но уже длительное время жили раздельно.

В течение суток злоумышленник удерживал потерпевшую в заброшенном деревенском доме, где насиловал ее, а после приехал с жертвой в гости к своим родственникам. Те заметили на женщине следы побоев и обратились в полицию.

В отношении похитителей было возбуждено уголовное дело, организатора похищения также обвинили в изнасиловании. Последнего взяли под стражу, его подельника отпустили под подписку о невыезде. К настоящему времени дело передано в прокуратуру, после утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд.

Ранее житель Омской области похитил бывшую жену и удерживал ее в своем доме, регулярно избивая.

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