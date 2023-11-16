В Махачкале потушили пожар на продуктовом складе

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 500 кв. м на продуктовом складе в Махачкале. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

Пожар на складе по улице Магомедтагирова в Махачкале был локализован в 12:58 мск и полностью ликвидирован спустя ровно три часа с привлечением трех дополнительных единиц пожарной техники. По данным ведомства, при пожаре никто не пострадал.

До этого в Махачкале произошел пожар в жилом доме. Причиной стал взрыв газа.

Вечером 14 сентября в Махачкале, в поселке Семендер, произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме, в результате чего начался пожар. Дом расположен на улице Елизарова. У здания разрушились несущие стены.

Спасатели смогли эвакуировать 70 жителей горящего дома и 10 спасти. По информации городской мэрии, эвакуировали свыше ста человек. У дома дежурят две бригады скорой медицинской помощи, работают 87 человек и 27 единиц техники.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.