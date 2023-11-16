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В Киеве пожаловались на польских перевозчиков за отказ разблокировать границу

Минразвития Украины обвинило польских перевозчиков в отказе разблокировать КПП

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Польские перевозчики отклонили предложения разблокировать движение через пункты пропуска на украинско-польской границе. Об этом сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали о совместных переговорах с представителями министерства инфраструктуры Польши и директоратом Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности. В сообщении подчеркнули, что требование о возврате к системе разрешений не может быть выполнено, соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС пролонгировано до конца июня 2024 года.

«Стороны продолжают поиск решений <…>», — резюмировали в украинском министерстве.

Накануне президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести санкции в отношении поляков, которые заблокировали пункты пропуска на украинско-польской границе. Петицию граждане страны опубликовали на сайте главы государства. Чтобы Зеленский рассмотрел документ, его должны подписать не менее 25 тыс. пользователей сети.

Ранее стало известно, что на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

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