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Под Петербургом хулиганы сделали ложный вызов «скорой» и избили медика

В Зеленогорске задержали хулиганов, напавших на медиков скорой помощи

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Зеленогорске задержали мужчин, которые оскорбляли и били работников «скорой». Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

15 ноября неизвестные напали на работника скорой помощи, которую перед этим сами вызвали. Вызов оказался ложным, и двое граждан 36 и 40 лет сразу набросились на медиков, стали их оскорблять и толкать. Известно, что один из хулиганов ударил врача по ноге.

Наряд Росгвардии прибыл на место происшествия и задержал злоумышленников неподалеку от кафе на проспекте Ленина. Один из задержанных, как уточняется, отмечал в этом заведении свой день рождения.

Именинника и его приятеля доставили в отдел полиции.

Ранее в Саратове женщина избила медика скорой помощи, приехавшего к ней на вызов.

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