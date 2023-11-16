В Подмосковье установили новые линии освещения

Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области продолжается строительство линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже подключили четыре линии освещения общей протяженностью около 14 км, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Линии подключили на ул. Кольцо в г. Дмитрове, на Северном шоссе в Серпухове, на ул. Кислова в селе Дединово в Луховицах и в деревне Воронино Зарайского округа. Завершаются работы в Мытищах — 1,5 км освещения обустраивают на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чивирево. Строительно-монтажные работы также ведутся в деревне Овсянниково (г.о. Дмитровский) и в поселке Андреевка (г.о. Солнечногорск)» - говорится в сообщении.

Всего до конца года обустроят 17 км новых линий наружного освещения. Участки дорог были выбраны на основе анализа аварийности, а также с учетом предложений жителей Подмосковья.