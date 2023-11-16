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Оставленная родными в Мексике пенсионерка направляется в Воронеж

Брошенная сыном в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж

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Консульство России в Мексике

Российская пенсионерка, которую бросили в Мексике, вскоре прибудет в Воронеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

По словам властей, Валентина Котова добирается в регион на поезде, уже 17 ноября она должна прибыть на местный вокзал.

«Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съемную квартиру, где она выразила желание находиться», — сообщается в публикации.

Женщина выбрала для проживания именно этот регион из-за подходящего климата. Власти, со своей стороны, пообещали помочь россиянке в обустройстве.

Пенсионерку бросил без денег собственный сын на пороге консульства России в Мексике. Через Мексику мужчина планировал пересечь границу США. В первый раз у него не получилось, но в последствии благодаря программе для украинских беженцев (его жена украинка), пара смогла переехать. Котова не подходила под условия программы, поэтому ее оставили в стране без денег.

Ранее таможня Финляндии анонсировала почти полное прекращение грузового трафика с Россией.

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