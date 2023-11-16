Психолог объяснила, почему дети могут перестать уважать родителей

Дети могут перестать уважать своих родителей из-за накопленных с годами обид, которые они не хотели или боялись высказать. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала семейный психолог Наталья Панфилова. Она подчеркнула, что все конфликтные ситуации необходимо проговаривать.

«Бывают случаи, когда ребенок из-за своей зависимости от родителей не может высказать свои обиды, поэтому недопонимания появляются лишь спустя годы. То есть он начинает придерживаться принципа «око за око», и это одна из самых главных причин, почему дети перестают уважать своих родителей», — рассказала Панфилова.

Она добавила, что даже самый спокойный и покладистый ребенок имеет ограниченное терпение, и об этом необходимо помнить.

Психолог Михаил Хорс до этого отмечал, что во время воспитания ребенка полезно иметь с ним небольшие секреты от второго родителя, но так, чтобы они не вызывали чувства стыда. Семейные тайны помогают детям учиться сдержанности и осторожности, рассказал специалист.

Ранее семейный психолог Ольга Романив назвала причины, по которым часто ссорятся семейные пары. По ее словам, к раздорам зачастую приводят неумение договариваться и разные взгляды на ведение семейного бюджета.