Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев поддержал идею создания аллеи в честь волонтеров

Медведев поддержал идею создания аллеи в честь волонтеров, включая погибших

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил поддержку идеи создания в Донецке аллеи в честь волонтеров, в том числе погибших. Соответствующее заявление он сделал на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России», передает ТАСС.

Руководитель отделения «Молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский на встрече по случаю 18-летия этой организации заявил, что волонтеры в регионе зачастую выполняют работу в условиях, приближенных к боевым. Он предложил открыть в Донецке аллею и мемориал, посвященные погибшим при исполнении долга волонтеров.

В свою очередь, зампред Совбеза назвал героями волонтеров, которые, как отметил он, «по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей Родины».

«Вне зависимости от того, завершилась ли их биография государственными наградами, либо они сделали что-то полезное, но наград не получили, но в память о погибших и чествуя живых это будет правильно. Давайте договоримся, чтобы такая аллея появилась, чтобы это осталось навсегда», — сказал Медведев.

16 ноября стало известно, что группа волонтеров из Орловской области попала под обстрел со стороны Украины в зоне СВО во время раздачи гуманитарного груза бойцам.

До этого российские волонтеры передали противодроновые ружья бойцам Вооруженных сил России в Херсонской области.

Ранее Путин заявил об «огромной армии» волонтеров в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий