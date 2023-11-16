Медведев поддержал идею создания аллеи в честь волонтеров

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил поддержку идеи создания в Донецке аллеи в честь волонтеров, в том числе погибших. Соответствующее заявление он сделал на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России», передает ТАСС.

Руководитель отделения «Молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский на встрече по случаю 18-летия этой организации заявил, что волонтеры в регионе зачастую выполняют работу в условиях, приближенных к боевым. Он предложил открыть в Донецке аллею и мемориал, посвященные погибшим при исполнении долга волонтеров.

В свою очередь, зампред Совбеза назвал героями волонтеров, которые, как отметил он, «по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей Родины».

«Вне зависимости от того, завершилась ли их биография государственными наградами, либо они сделали что-то полезное, но наград не получили, но в память о погибших и чествуя живых это будет правильно. Давайте договоримся, чтобы такая аллея появилась, чтобы это осталось навсегда», — сказал Медведев.

16 ноября стало известно, что группа волонтеров из Орловской области попала под обстрел со стороны Украины в зоне СВО во время раздачи гуманитарного груза бойцам.

До этого российские волонтеры передали противодроновые ружья бойцам Вооруженных сил России в Херсонской области.

Ранее Путин заявил об «огромной армии» волонтеров в России.