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Врач рассказала о пользе сливы для пожилых людей

Врач Королева: слива поможет улучшить работу кишечника пожилых

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Freepik.com

Людям старше 65 лет стоит есть сливу, потому что она поможет укрепить иммунитет и улучшить работу кишечника. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Это достаточно волокнистый продукт, который крайне редко бывает в зоне непереносимости. Можно есть мягкую сливу, можно твердую, кто как любит. Клетчатка, которая есть в ее составе, стимулирует работу кишечника, обеспечивает естественную детоксикацию организма», — отметила эксперт.

По ее словам, у пожилых людей часто бывают проблемы с перистальтикой кишечника, поэтому для них это будет актуально. Слива поможет поддержать своевременное высвобождение содержимого их кишечника. Помимо этого, в сливе есть клетчатка, которая оказывает положительное влияние на работу кишечника и, как следствие, иммунную систему и иммунный статус пожилых.

«Также в сливе есть витамин C, который тоже важен для иммунитета», — заключила Королева.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что первая группа полезных для пожилых людей продуктов — молочные продукты. Они содержат легкоусваиваемый белок, который необходим для профилактики саркопении — возрастной потери мышечной массы, которая является одним из проявлений старения.

Ранее врач рассказала, какая рыба представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

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