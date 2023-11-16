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Подростки жестоко избили пожилого мужчину ради съемки видео

В Рязани толпа агрессивных подростков жестоко избила пенсионера

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Телеграм-канал «RZN LIFE»

Следователи обратили внимание на ролик с избиением пенсионера в Рязани. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Соответствующий ролик появился в социальных сетях и был снят самими преследователями. На нем заметно, как подростки преследуют пожилого человека, пытаются завязать с ним разговор и подставляют подножки. Мужчина старается игнорировать молодых людей, но они следуют за ним до дома.

Пенсионер попытался скрыться от компании в подъезде, но дебоширы пошли за ним. В лифте один из юношей начал избивать пожилого человека и не давал закрыть дверь. Когда местные жители вышли на площадку около лифта, молодые люди убежали.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Ранее в Москве пенсионерка решила стать инвестором и потеряла две квартиры.

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