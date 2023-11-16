Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иммунолог предупредил об угрозе пандемии птичьего гриппа и дефиците яиц

Иммунолог Крючков: птичий грипп – кандидат номер один на следующую пандемию

close
100%
Соцсети

Одна из причин дефицита куриных яиц – это вспышки птичьего гриппа, которые в этом году наблюдались как в средней полосе России, так и за рубежом, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Этот вирус может перерасти в пандемию, так как уже были случаи его передачи от человека к человеку, предупредил он в беседе с НСН.

Птичий грипп фиксировали в Великобритании, Испании, Китае, отметил специалист. Чаще всего он передается от диких птиц и других диких животных, которые контактируют с домашней птицей. Массово забивать птицу в России были вынуждены 20-30% всех птицеводческих хозяйств.

«Зараженные домашние куры уничтожаются, прерывается процесс производства яиц, соответственно возникает дефицит, — объяснил Крючков. — От домашних птиц могут заразиться и люди, правда, пока что не столь эффективно, как обычным гриппом, но эффективность передачи инфекции повысилась».

Были случаи передачи инфекции от человека к человеку, которые удалось вовремя купировать, отметил иммунолог. Все это создает риски возникновения новой пандемии, предупредил он.

«Скажу больше, вирус птичьего гриппа — кандидат номер один на следующую пандемию, — заявил Крючков. — Очаги пока удается купировать, но это дело времени. Присутствует постоянная угроза, вирус эволюционирует».

Если птичий грипп перерастет в пандемию, он станет главной причиной дефицита яиц, однако в этом случае людям будет не до этого, так как основной проблемой станет эпидемия или пандемия среди людей, заключил Крючков.

Напомним, минувшим летом вспышки птичьего гриппа фиксировали во многих регионах, объявляли карантин. В частности, очаги находили в Нижегородской, Вологодской областях, Башкирии и других регионах. Сообщалось даже, что птичий грипп достиг Антарктики и начал угрожать пингвинам.

Британские ученые ранее нашли птиц, у которых развился иммунитет к птичьему гриппу – северных олуш и бакланов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий