Иммунолог предупредил об угрозе пандемии птичьего гриппа и дефиците яиц

Одна из причин дефицита куриных яиц – это вспышки птичьего гриппа, которые в этом году наблюдались как в средней полосе России, так и за рубежом, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Этот вирус может перерасти в пандемию, так как уже были случаи его передачи от человека к человеку, предупредил он в беседе с НСН.

Птичий грипп фиксировали в Великобритании, Испании, Китае, отметил специалист. Чаще всего он передается от диких птиц и других диких животных, которые контактируют с домашней птицей. Массово забивать птицу в России были вынуждены 20-30% всех птицеводческих хозяйств.

«Зараженные домашние куры уничтожаются, прерывается процесс производства яиц, соответственно возникает дефицит, — объяснил Крючков. — От домашних птиц могут заразиться и люди, правда, пока что не столь эффективно, как обычным гриппом, но эффективность передачи инфекции повысилась».

Были случаи передачи инфекции от человека к человеку, которые удалось вовремя купировать, отметил иммунолог. Все это создает риски возникновения новой пандемии, предупредил он.

«Скажу больше, вирус птичьего гриппа — кандидат номер один на следующую пандемию, — заявил Крючков. — Очаги пока удается купировать, но это дело времени. Присутствует постоянная угроза, вирус эволюционирует».

Если птичий грипп перерастет в пандемию, он станет главной причиной дефицита яиц, однако в этом случае людям будет не до этого, так как основной проблемой станет эпидемия или пандемия среди людей, заключил Крючков.

Напомним, минувшим летом вспышки птичьего гриппа фиксировали во многих регионах, объявляли карантин. В частности, очаги находили в Нижегородской, Вологодской областях, Башкирии и других регионах. Сообщалось даже, что птичий грипп достиг Антарктики и начал угрожать пингвинам.

Британские ученые ранее нашли птиц, у которых развился иммунитет к птичьему гриппу – северных олуш и бакланов.