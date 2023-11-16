Россиянин сбежал с места ДТП и оставил детей в тяжелом состоянии в машине

В ХМАО отец сбежал с места аварии, в которой пострадали его дети. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на автодороге «Урай – Половинка». Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате машина угодила в кювет. В автомобиле находились его несовершеннолетние дочери, которые получили серьезные травмы.

Вместо того, чтобы помочь пассажирам, мужчина заявил свидетелям, что это не его дети и сбежал с места происшествия. Старшая девочка тем временем разбила стекло и смогла выбраться из автомобиля.

Увидевшие детей автомобилисты вызвали сестрам скорую помощь, у школьниц диагностировали сотрясение мозга и переломы. Их состояние оценивают как тяжелое.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что он не жил с семьей и забирал девочек на выходные. Ранее россиянина лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в Тульской области женщину лишили прав за то, что она наехала на мужа и скрылась с места происшествия.