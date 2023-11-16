Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин сбежал с места ДТП и оставил детей в тяжелом состоянии в машине

В ХМАО отец устроил ДТП и скрылся, оставив дочерей с сильными травмами в машине

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В ХМАО отец сбежал с места аварии, в которой пострадали его дети. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на автодороге «Урай – Половинка». Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате машина угодила в кювет. В автомобиле находились его несовершеннолетние дочери, которые получили серьезные травмы.

Вместо того, чтобы помочь пассажирам, мужчина заявил свидетелям, что это не его дети и сбежал с места происшествия. Старшая девочка тем временем разбила стекло и смогла выбраться из автомобиля.

Увидевшие детей автомобилисты вызвали сестрам скорую помощь, у школьниц диагностировали сотрясение мозга и переломы. Их состояние оценивают как тяжелое.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что он не жил с семьей и забирал девочек на выходные. Ранее россиянина лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в Тульской области женщину лишили прав за то, что она наехала на мужа и скрылась с места происшествия.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий